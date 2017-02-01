Англия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью сегодняшних матчей 23-го тура текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

Вест Хэм – Ман Сити

21:45, Олимпийский

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

После поражения от Юнайтед (0:2) в чемпионате и Горожан (0:5) в Кубке Англии дела подопечных Билича пошли на поправку в виде двух кряду уверенных побед, что позволило им обосноваться в самой середине таблицы. Ман Сити в последнее время не на шутку лихорадит: в 4-х предыдущих турах команда Гвардиолы разжилась лишь 4-мя пунктами, что точно не соответствует ожиданиям каталонца.

Эпопея с уходом Пайе завершилась для лондонцев весьма удачным образом: в клубе избавились от бунтаря, да еще и получили внушительные 25-ти миллионов фунтов, которые в 2 раза покрывают сумму его покупки. Данные средства Вест Хэм потратил с умом: в качестве прямой замены для француза был приобретен Снодграсс, а также Фонте, призванный компенсировать долгосрочную потерю Огбонны. Сегодня обоих игроков следует ждать в старте – они способны принести пользу команде здесь и сейчас. А вот Куяте пока не готов играть, хотя уже успел вернуться с африканского первенства.

На фоне длинного списка травмированных Молотобойцев у Ман Сити с кадрами проблем практически нет. За исключением Гюндогана, небольшое повреждение имеется лишь у Агуэро, но аргентинец должен успеть восстановиться к игре. Завершилась дисквалификация Фернандиньо, который наверняка сходу вернется в стартовый состав, ведь для Гвардиолы является стержневым игроком, о чем Пеп не забыл напомнить на пресс-конференции перед матчем.

Недавняя кубковая встреча данных соперников прошла при полном преимуществе Горожан и закончилась с неприличным для Вест Хэма счетом, хотя обе команды по большей части задействовали основных игроков. Несмотря на фаворитизм Ман Сити, в повторение аналогичного сценария верится с трудом – с тех пор команда Билича стала выглядеть собраннее и надежнее.

Не сыграют: Огбонна, Тере, Сако, Масуаку, Арбелоа, Нордтвейт, Куяте, Айю – Гюндоган

Под вопросом: Нобл, Кэрролл — Агуэро

Интересные факты:

- Серхио Агуэро забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи в 9-ти матчах Премьер-лиги с Молотобойцами;

- С начала сезона 2014/15 Ман Сити добыл лишь 4 победы в течение 13-ти визитов в Лондон, проиграв 5 раз;

- С 31 декабря 2016 года в створ ворот Клаудио Браво в рамках АПЛ было нанесено 9 ударов, из которых чилиец справился лишь с одним, пропустив 8 раз.

прогноз 1:2

Ман Юнайтед – Халл

22:00, Олд Траффорд

Несмотря на колкие заявления Моуриньо об отказе принять кубковый проигрыш Тиграм, именно Халл сумел прервать впечатляющую серию Юнайтед, состоящую из 17-ти матчей без поражений во всех турнирах. Безусловно, в данном случае обязательной будет оговорка, что это не помешало манкунианцам выйти в финал Кубка Лиги, но факт улучшения игры новичка элиты после прихода Марку Силвы отрицать нельзя.

В январское трансферное окно португалец старался максимально усилить свою команду. Эвандро, Ниассе, Элабдуллауи и Маркович уже успели дебютировать в составе Халла, так что теперь очередь Гросицки, Ндиайе и Раноккьи, которые были подписаны буквально вчера, и как минимум итальянец уже готов сыграть с Юнайтед.

Сеу Жозе решил никого не покупать зимой и в этом есть логика: его команда обладает достаточно глубоким составом, да еще и преимущественно обходиться без потерь. Так, на данный момент лишь у МЮ и Челси нет травмированных игроков, более того, с африканского первенства вернулся Байлли, и будет конкурировать за место в стартовом составе. Также в основе окажутся Ибрахимович, Погба, Валенсия и Де Хеа, которые получили отдых в матче с Уиганом (4:0).

Вряд ли стоит проводить параллели от последней встречи между данными соперниками к грядущему матчу, ведь суть турнирной мотивации отличается кардинально. Если тогда Юнайтед прибыл в гости к Халлу без намерения рвать жилы, поскольку имел задел в два гола, то сейчас будет полон желания добыть победу. Тем более, три вышестоящих соперника манкунианцев потеряли очки, а значит, у них есть шанс приблизиться ко 2-му месту на расстояние одной победы.

Не сыграют: Хенриксен, Одубаджо, Кин, Мэйсон, Дэвис, Эльмохамади (все – Халл)

Под вопросом: Мбокани (Халл)

Интересные факты:

- Тигры набрали лишь 1 пункт в 9-ти матчах АПЛ с Юнайтед, уступив 8 раз;

- В 11-ти поединках на Олд Траффорд в текущем розыгрыше Премьер-лиги Красные дьяволы нанесли больше ударов в створ ворот соперников (77), чем за весь прошлый чемпионат (75);

- В лице Роберта Снодграсса Халл потерял своего лучшего бомбардира (7 голов), ассистента (3 передачи), созидателя (45 голевых шансов) и креативщика (39 ударов по воротам).

прогноз 2:0

Сток – Эвертон

22:00, Британния Стэдиум

Нынешняя игра и результаты Гончаров сполна соответствуют той позиции в турнирной таблице, которую они нынче занимают. В предыдущем туре команда Хьюза изрядно удивила, ведь сумела выстоять под мощным напором Юнайтед, хоть и не без доли везения. Эвертон и вовсе выдал шикарный отрезок в чемпионате, набрав 13 очков в 5-ти последних турах, из-за чего получил в свой адрес массу позитивных отзывов.

Пару сезонов назад приобретение Бераино стало бы невероятным трансферным успехом для Стока, но в последнее время карьера молодого и противоречивого форварда шла по нисходящей, так что переезд в Сток-он-Трент стоит рассматривать для него, как попытку реанимировать репутацию.

Уже сегодня Саидо может дебютировать в футболке Гончаров, правда в лучшем случае посредством выхода на замену. Тем временем из Африки вернулись Бони и Диуф, но степень их готовности валлийский менеджер решил не комментировать, а вот его визави, Рональд Куман, не стал скрывать, что Гуйе данный тур пропустит и выйдет на поле лишь в воскресенье.

Учитывая нынешнюю форму Ирисок, именно им стоит отдать предпочтение в грядущем противостоянии, даже несмотря на фактор выездного поединка. Порой Сток выдает симпатичные матчи, но во многом остается нестабильной командой с точки зрения игры и результатов. У подопечных Хьюза возникает много проблем с организованными соперниками, а нынешний Эвертон, безусловно, относится к их числу.

Не сыграют: Айрленд, Камерон, Батленд, Уолтерс, Собхи – Боласи, Калверт-Левин, Бешич, Гуйе

Под вопросом: Бераино, Бони, Диуф (все – Сток)

Интересные факты:

- С начала прошлого сезона лишь Харри Кейн (42) принял участие в большем количестве голов, чем Ромелу Лукаку (30 точных ударов и 10 ассистов);

- Питер Крауч забил 5 голов в ворота Ирисок, но в последних 13-ти матчах не забивал в их ворота;

- Выступая за Эвертон, Ромелу Лукаку записал на свой счет 4 забитых мяча в 6-ти поединках АПЛ с Гончарами.

прогноз 1:2

Алексей Ледовской, Football.ua