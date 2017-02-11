Англия

19:30, Ливерпуль, Анфилд Роуд. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Начался новый календарный год и Красных будто подменили. Дошло до того, что команда Клоппа в 5-ти последних турах ни разу не выиграла и набрала даже меньше (3 очка), чем Халл и Сандерленд, находящиеся в зоне вылета. Причина проста — нынче отдельные игроки Ливерпуля пребывают явно не в оптимальных кондициях, что влияет на общекомандную форму и выливается в провальные результаты. На фоне мерсисайдцев 2 ничьих Шпор выглядят сущим недоразумением, ведь в остальных 9-ти последних матчах они неизменно побеждали.

После насыщенного январского графика у немецкого менеджера был полноценный недельный цикл, чтобы попытаться ликвидировать игровой спад своих подопечных, но поработать со всеми игроками Клоппу не удалось. Лаллана, Ловрен и Клаван по разным причинам пропускали тренировки, а решение об их готовности выйти на поле будет принято прямо накануне встречи. Отсутствие каждого из них станет проблемой для Красных, а особенно пострадает центр обороны, где вновь придется задействовать Лейву, который на данной позиции смотрится неубедительно.

Почеттино также не может похвастаться полной обоймой игроков, но все потери Тоттенхэма появились не вчера, поэтому аргентинец уже успел адаптировать к ним свою команду. Безусловно, будь здоров Вертонген, то Шпоры сыграли бы в 3 центрбека, а так им придется возвращаться к старой схеме 4-2-3-1. Номинально данная расстановка выглядит более агрессивной (как минимум из-за наличия дополнительного атакующего игрока), но с точки зрения баланса лондонцы смотрятся куда лучше, когда на поле три центральных защитника. Возвращаясь к потерям, стоит отметить травму Роуза, которого подменяет Дэвис, но смотрится слабее своего коллеги по левому флангу.

В нынешнем сезоне лишь несколько команд посещало Анфилд в ранге небольшого фаворита и нынешний Тоттенхэм – одна из них. Конечно, если бы Красные находились в оптимальных кондициях, то вряд ли бы согласились на столь печальный вердикт, но нынче реальность такова, что и ничья для них будет положительным результатом. В целом мировой исход данной встречи локально вполне устроит обе команды, но с точки зрения турнирной ситуации станет настоящим подарком для остальных представителей топ-6.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Матип, Лейва, Милнер – Вейналдум, Хендерсон, Джан – Мане, Фирмино, Коутиньо

Тоттенхэм: Льорис – Уокер, Дайер, Альдервейрельд, Дэвис – Ваньяма, Дембеле – Сон, Эриксен, Алли – Кейн

Не сыграют: Ингз, Груйич, Эджария – Ламела, Вертонген, Роуз, Триппьер

Под вопросом: Ловрен, Клаван, Лаллана (все – Ливерпуль)

Слова:

Юрген Клопп, менеджер Ливерпуля:

"Конечно, после победы со счетом 5:0 анализировать гораздо проще и веселее, но я нашел причины нашего поражения от Халла. Первый тайм был полностью провальным в нашем исполнении, мы не должны так играть. Но у нас нет времени оглядываться назад — команде предстоит провести новый поединок и мы должны быть готовы противостоять Тоттенхэму".

Маурисио Почеттино, менеджер Тоттенхэма:

"Матч с Ливерпулем так же важен, как поединок с Миддлсбро и все остальные игры, поскольку всегда идет сражение за 3 очка. Безусловно, эта встреча не будет решающей, поскольку впереди еще много туров. Если мы сможем победить, то сохраним свою позицию и продолжим оказывать давление на Челси. Наша цель — сократить отставание от лидера".

Интересные факты:

- На данный момент в активе Ливерпуля 8-матчевая беспроигрышная серия против Шпор в АПЛ: 5 побед и 3 ничьих;

- В данном противостоянии в рамках Премьер-лиге было забито больше всего голов в свои ворота (9);

- Тоттенхэм проиграл 15 раз в течение 24-х визитов на Анфилд в лиге, добыв лишь 2 победы.