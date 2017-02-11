Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп уверен, что его команда еще на многое способна в этом сезоне.

Ливерпуль большую часть сезона занимал место в первой четверке АПЛ, одно время даже возглавляя таблицу. Однако в последнее время команда выдала несколько не лучших результатов и в итоге опустилась аж на 5-е место.

Сегодня Красным предстоит матч против Тоттенхэма, который идет на 2-м месте, опережая подопечных Клоппа на 4 очка.

"У нас была неделя тренировок. Мы делали все правильно, занятия были не самые напряженные. Мы работали над тактикой – что делать в тех или иных ситуациях", — признался Клопп.

"К сожалению, футбол – это вам не езда на велосипеде, тут ты можешь оступиться. Все слишком зависит от стечения обстоятельств. Иногда какой-то метр способен сыграть огромную роль и это потом скажется на уверенности в решающий момент".

"Но как и во всем в жизни, чтобы заслужить улыбку Фортуны, нужно усердно работать".

Также Юрген отметил проблемы с оборудованием одного из журналистов.

"Кстати, один из ваших диктофонов явно барахлит. Вот на этом то ли низкий заряд батареи, то ли он вообще закончился. Ну а что касается Ливерпуля, то у нас еще не села батарейка", — пошутил Клопп.