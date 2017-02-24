Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо поддержал отправленного в отставку своего коллегу.

В мае прошлого года Раньери привел Лис к их первому чемпионскому титулу Премьер-Лиги в истории, но в этом сезоне Лестер находится на расстоянии одного очка от зоны вылета. Также итальянец признан лучшим тренером прошлого года по версии ФИФА.

Лисы вчера решили расстаться со своим наставником.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо выразил слова поддержки для бывшего тренера Лестера Клаудио Раньери.

"Чемпион Англии и лучший тренер мира по версии ФИФА отправлен в отставку. Таков современный футбол. Клаудио, продолжай улыбаться. Никто не сотрёт историю, которую ты написал", — подписал фото португалец.