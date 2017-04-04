Англия

Лестер постарается добыть 5-ю кряду победу в АПЛ, Уотфорд — испортить настроение ВБА, а Бернли постарается отдалиться от зоны вылета.

Лестер – Сандерленд

Вторник, 21:45, Лестер, Кинг Пауэр Стэдиум.

Ориентировочные составы:

Лестер: Шмайхель – Симпсон, Хут, Беналуан, Фухс – Марез, Дринкуотер, Ндиди, Грей – Оказаки, Варди.

Сандерленд: Пикфорд – Джонс, Коне, О'Ши, Овьедо – Ндонг, Гибсон – Борини, Янузай, Ларссон – Дефо.

Не сыграют: Вог – Макнейр, Уотмор, Кирххоф, Пиенаар.

Под вопросом: Морган, Менди, Олбрайтон – Дефо, Аничебе.

Бомбардиры: Варди (9) – Дефо (14).

Судья: Грэм Скотт.

Лестер выиграл все пять поединков под руководством Крейга Шекспира. Лидеры Лестера вновь играют как в прошлом сезоне. В команде наверняка царит потрясающее настроение. Сам Шекспир стал первым в истории английским тренером, который выиграл в 4 дебютных матчах АПЛ кряду и теперь Крейг явно пожелает добыть и пятую викторию.

С другой стороны – Сандерленд. Черные Коты совершенно не впечатляют и по делу идут на последнем месте в Премьер-лиге. 4 из последних пяти поединков проиграны, более того – в этих 5 встречах команда не смогла забить.

Словом, все говорит в пользу Лестера. Все, кроме одного – непредсказуемости Премьер-лиги, в которой зачастую громкие триумфы случаются там, где их никто не ждал. Сандерленд все ближе и ближе приближается к краху и может быть, угроза Чемпионшипа встряхнет команду. Лестер в свое время сумел остановить крутое пике в матче с Ливерпулем и не будет так уж удивительно, если сейчас это сделают Черные Коты.

Тренеры говорят:

Крейг Шекспир, Лестер: "Сандерленд – опасный соперник. Любая команда, у которой есть Дефо – в игре. Нам нужно остерегаться его голевого чутья и с уважением отнестись к оппоненту".

Дэвид Мойес, Сандерленд: "Пока остаются математические шансы, мы должны сражаться. Эта игра жизненно важна для нас".

Интересные факты:

- Лестер никогда не проигрывал дома Сандерленду в рамках Премьер-лиги (В4 Н2).

- Сандерленд, с другой стороны, выиграл 2 из последних 4 матчей на Кинг Пауэр Стэдиум (Н1 П1).

- Джейми Варди забил 3 гола в АПЛ в ворота Сандерленду. Больше он забивал лишь Ливерпулю (5).

- Джермейн Дефо забил 4 мяча в последних 5 матчах АПЛ против Лестера.

- Только Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола выигрывали больше дебютных матчей в АПЛ, чем Шекспир – по 6.

прогноз 2:0

Уотфорд – Вест Бромвич

Вторник, 21:45, Уотфорд, Викаридж Роуд.

Ориентировочные составы:

Уотфорд: Гомес – Янмаат, Кэткарт, Бритос, Холебас – Капуэ, Дукуре, Клеверли – Амрабат, Ньянг – Дини.

Вест Бромвич: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Ньом – Чадли, Флетчер, Ливермор, Брант, Макклин – Рондон.

Не сыграют: Перейра, Сарате, Уотсон, Кабаселе, Берами, Кабул — …

Под вопросом: … — Филлипс.

Бомбардиры: Дини (9) – Рондон (7).

Судья: Пол Тирни.

Уотфорд в приподнятом настроении подходит ко встрече против Вест Бромвича – подопечные Маццари наконец-то прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию победой над Сандерлендом (1:0). Теперь Шершни постараются добыть свою вторую кряду победу в чемпионате – это может стать лишь третий подобный случай.

Впрочем, и Вест Бром не так-то прост – можете спросить у Манчестер Юнайтед. Красные Дьяволы в 30-м туре так и не смогли пробить оборону Дроздов. А туром ранее Арсенал и вовсе уступил Дроздам – 1:3. Подопечные Пьюлиса пытаются обозначить борьбу с Эвертоном за 7-е место, но в любом случае, сезон для них уже успешен.

Тренеры говорят:

Вальтер Маццари, Уотфорд: "Дини очень хорошо поработал на тренировке в понедельник. Надеюсь, что и Предль вернется в строй – он тоже тренировался. Надеюсь, в день матча у нас будет сильный состав".

Тони Пьюлис, ВБА: "Мы довольны, что нам удалось взять 4 очка в играх с Арсеналом и Манчестер Юнайтед. Уотфорд – хорошая команда, которая обладает и скоростью, и мощью".

Интересные факты:

- Уотфорд не выигрывал в матче лиги у Вест Брома с ноября 1994 (1:0). С тех пор Шершни 4 раза проиграли и 4 – сыграли вничью.

- Уотфорд и Вест Бром забивают наибольшие доли своих голов в первые 15 минут поединков. Шершни делали это в 8 из 34 случаев (24%), а ВБА – в 8 из 39 (21%).

- Вест Бром проиграл лишь 2 из 16 матчей АПЛ в этом сезоне против команд, которые сейчас находятся во второй половине таблицы.

- Трой Дини может стать первым игроком Уотфорда, который забил в 4 матчах Премьер-лиги кряду.

прогноз 1:1

Бернли – Сток Сити

Вторник, 21:45, Бернли, Терф Мур.

Ориентировочные составы:

Бернли: Хитон – Лоутон, Кин, Ми, Уорд – Дефур, Хендрик, Бартон, Брэди – Воукс, Грей.

Сток Сити: Грант – Джонсон, Шоукросс, Инди, Питерс – Арнаутович, Уилан, Аллен, Собхи – Крауч, Бераино.

Не сыграют: Марни, Гудмундссон – Айрленд.

Под вопросом: Лонг – Шакири, Уолтерс, Батленд, Кэмерон.

Бомбардиры: Грей (8) – Аллен (6).

Судья: Кевин Френд.

Бернли проводит неплохой как для себя сезон, но команда Шона Дайча уже 7 туров не может победить в Премьер-лиге. Как результат – зона вылета уже совсем близко и славящимся своей игрой на домашней арене Бордовым пора бы набрать 3 очка.

Скромная команда в прошлом туре проиграла дома Тоттенхэму 0:2, но это лишь 4-е домашнее поражение ланкаширцев в нынешнем сезоне.

Сток Сити тоже не особо радует болельщиков в последнее время. Гончары проиграли 4 последних выездных матча в АПЛ. Команде нужно добыть еще хотя бы одну победу, чтобы поскорее обеспечить себе задачу-минимум на сезон и в оставшихся матчах радовать болельщиков хорошим футболом, не думая о грузе ответственности.

Тренеры говорят:

Шон Дайч, Бернли: "Перед нами не стоит задача набрать определенное количество очков. Как и не стояла, когда мы дважды выходили в Премьер-лигу. Просто нужно пополнять запас баллов, вот и все".

Марк Хьюз, Сток Сити: "Бернли не изменит стиль своей игры. Он действует, отталкиваясь от своих сильных сторон. Команда располагает игроками, которые способны доставить неприятности любому сопернику".

Интересные факты:

- Бернли выиграл лишь 1 из предыдущих 5 матчей со Стоком в АПЛ (Н2 П2).

- Сток может впервые в истории дважды обыграть Бернли по ходу сезона.

- Сток не знает горечи поражений в 9 последних матчах АПЛ против новичков лиги (В4 Н5).

- 8 из 9 голов в матчах Премьер-лиги между этими командами были забиты в первом тайме.

прогноз 1:1

Анонс матча Манчестер Юнайтед — Эвертон читайте на нашем сайте в отдельном материале.

Евгений Музыка, Football.ua