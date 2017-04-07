Англия

Бывший тренер Байера Рогер Шмидт может возглавить Эвертон в случае ухода Рональда Кумана.

Руководство Эвертона рассматривает кандидатуры на пост главного тренера, поскольку нынешний наставник Рональд Куман вызвал интерес у Барселоны. Одним из кандидатов является экс-тренер Байера Роuер Шмидт.

В марте Байер отправил Шмидта в отставку за неудовлетворительные результаты. Тем не менее, долгое время работа Шмидта в Байера оценивалась положительно, тогда как в этом сезоне дела пошли не лучшим образом.

Стоит отметить также, что Байеру было бы крайне выгодно, если бы Эвертон договорился со Шмидтом до конца этого сезона. Дело в том, что в контракте тренера был пункт, согласно которому он получит дополнительные 3,5 миллиона евро, если будет уволен и не найдет себе новый клуб до конца сезона.