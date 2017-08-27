Англия

Подопечные Юргена Клоппа легко разобрались с лондонским клубом, отгрузив в его ворота четыре безответных мяча (4:0).

В центральном (по вывеске) матче 3-го тура АПЛ встретились две из трех величайших команд в истории английского футбола — Ливерпуль и Арсенал. Оба коллектива не лучшим образом стартовали в чемпионате, подопечные Клоппа набрали 4 очка из 6-ти возможных, упустив победу над Уотфордом в концовке поединка, а "канониры" и вовсе умудрились уступить Сток Сити, попав в невыгодное положение в турнирной таблице уже после двух туров.

Юрген Клопп выставил привычный для старта текущего сезона состав, за исключением Александера-Арнольда, которого заменил Гомес, а в рамке ворот вместо Миньоле, не попавшего в заявку, появился немец Кариус. В составе "канониров" впервые в текущем сезоне появились Лоран Косельни и Алексис Санчес, все еще остающийся в расположении Арсенала.

Стартовый свисток Крейга Поусона положил начало очередному провальному матчу Арсена Венгера во главе Арсенала. С первых минут поединка хозяева взвинтили темп, оказывая давление на подступы к чужой штрафной площади. Правда, первый опасный момент возник как раз у ворот Кариуса — Санчес протащил мяч и вывел Уэлбека на ударную позицию, Дэнни пробил с отклонением, но не попал в створ ворот. Уже через несколько минут Салах с нескольких метров расстреливал Чеха после классного прострела от Джана, но голкипер Арсенала в блестящем прыжке отсрочил разгром своей команды.

Все же первый гол не заставил себя долго ждать — на 17-й минуте Гомес выполнил ювелирную подачу на голову Фирмино, который отправил мяч в сетку кивком головы — 1:0. Уже через две минуты бразилец мог стать автором голевого паса, но Хендерсон не попал по воротам, выйдя на свидание с Чехом. Чаще всех в отчетном поединке по воротам пробивал Мохамед Салах, но голкипер Арсенала, который был единственным светлым пятном в составе "канониров", был против того, чтобы египтянин зажег на табло свою фамилию.

Под занавес первого тайма преимущество Ливерпуля вылилось во второй забитый гол — на 40-й минуте Фирмино отдал пас на ход Мане, Садио раскачал Холдинга, вышел на ударную позицию и мощным ударом отправил мяч в дальний нижний угол ворот Чеха — 2:0. После данного гола подопечные Клоппа решили немного сбавить темп и оставить все нерешенные дела на вторую половину встречи.

В начале второго тайма Ливерпуль продолжил агрессивную игру впереди, отличный момент имел Салах после обрезки Монреаля, но Петр Чех снова одержал победу в дуэли с египтянином. Но чуть позже Мохамед все же отпраздновал забитый гол — на 57-й минуте игроки Арсенала побежали на подачу углового, ливерпульцы вынесли мяч к центру поля, а Бельерин, оставшийся на подстраховке, проиграл единоборство Салаху, вингер остался один перед воротами Чеха еще на своей половине поля, египтянин ускорился и реализовал "футбольный буллит" — 3:0.

Обеспечив комфортный результат, Клопп дал возможность поиграть резервистам, а один из них даже забил гол — на 77-й минуте Салах получил пас от Хендерсона и подал на дальнюю штангу, где Старридж с нескольких метров отправил мяч в сетку, установив окончательный счет — 4:0. Таким образом, все форварды Ливерпуля, появившиеся на поле в отчетном поединке, забили по голу.

Ливерпуль провел яркий и впечатляющий поединок, одержав закономерную разгромную победу над Арсеналом и присоединился к группе лидеров турнирной таблицы. А в северном Лондоне — катастрофа! "Канониры" снова крупно уступили серьезному сопернику и после трех сыгранных туров имеют в своем пассиве целых два поражения. "Гуннеры" (болельщики Арсенала - прим.), приехавшие на матч в Ливерпуль, да и те, кто смотрел игру из Лондона снова будут повсюду неистово кричать: "Wenger out!", но как известно, Арсена никто увольнять не собирается, руководство, напротив устраивает положение дел в Арсенале.

В 4-м туре АПЛ Ливерпуль сыграет на выезде против Манчестер Сити, а Арсенал попытается реабилитироваться перед собственными болельщиками в матче против Борнмута.

Ливерпуль - Арсенал 4:0

Голы: Фирмино, 17, Мане, 40, Салах, 57, Старридж, 77

Ливерпуль: Кариус — Гомес, Матип, Ловрен, Морено — Джан (Груйич, 84), Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино (Милнер, 80) , Мане (Старридж, 74)

Арсенал: Чех — Холдинг, Косельни, Монреаль — Окслейд-Чемберлен (Ляказетт, 62), Рэмси (Коклен, 46), Джака, Бельерин — Озил, Санчес (Жиру, 62) — Уэлбек

Предупреждения: Ловрен, Гомес — Уэлбек, Джака, Озил, Холдинг