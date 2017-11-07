В ближайшее время известный английский специалист Сэм Аллардайс может возобновить тренерскую деятельность.
СЭМ АЛЛАРАЙС, GETTY IMAGES
07 ноября 2017, 10:15
Недавно из-за отвратительных результатов команды руководство Эвертона уволило Рональда Кумана, а затем его на временной основе сменил Дэвид Ансворт.
Sky Sports уверяет, что главным кандидатом на пост менеджера "ирисок" является бывший наставник Кристал Пэлас и сборной Англии Сэм Аллардайс.
Напомним, что после окончания прошлого сезона Аллардайс завершил карьеру тренера и ушел на пенсию.
Тем не менее, сам Сэм недавно заявил, что готов подумать над предложением Эвертона.