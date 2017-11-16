Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед считает, что в главном европейском клубном турнире команды из Англии находятся в неравных условиях с командами из других чемпионатов.

В нынешнем сезоне велика вероятность того, что все пять английских команд пробьются в плей-офф Лиги чемпионов.

Тем не менее, португальский специалист считает, что в дальнейших стадиях турнира определенное преимущество будет за командами из других стран.

"Английским командам сложнее выиграть Лигу чемпионов", — сказал Моуриньо в интервью The Mirror.

"Я всегда говорил, что этот турнир начинается только в феврале, при этом команды из АПЛ продолжают играть в течение всей зимы, тогда как представители других стран подходят к этим поединкам после перерыва".

"Именно поэтому они находятся в более выгодных условиях".

"Также в других странах разница между топ-командами и аутсайдерами гораздо более ощутима, потому не нужно выходить на каждый матч со стопроцентной готовностью, чтобы набирать очки".

"В АПЛ если ты хочешь выиграть у любого соперника, команда должна пребывать в идеальном состоянии и выложиться по полной", — подытожил Моуриньо.

В данный момент "красные дьяволы" возглавляют группу А в Лиге чемпионов, на 6 очков опережая Базель и ЦСКА.