Англия

В болельщицкой среде пошли разговоры о переходе Пауло Дибалы в МЮ после публикации Поля Погба в Инстаграме.

Поль Погба не играет с сентября из-за травмы подколенного сухожилия. Впрочем, болельщики следят за его жизнью в Инстаграме. Вчера (15 ноября) француз добавил в свой инстаграм скиншот видеообщения с Пауло Дибалой, сопроводив его текстом "С днем рождения, брат (El Crak)!" и хештегом #AgentP.

Фото сразу же стало вирусным – болельщики видят в этом хештеге намек на потенциальный трансфер.

Стоит отметить, что летнему переходу Ромелу Лукаку в МЮ предшествовала череда публикаций его дружеских фото с Полем Погба в Инстаграме.

МЮ долгое время приписывали интерес к Антуану Гризманну, но француз остался в Атлетико, а по последним слухам, согласовал личный контракт с Барселоной.

Контракт Дибалы с Ювентусом рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне на счету Дибалы 11 голов и 2 ассиста во всех турнирах.

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