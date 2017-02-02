Украина

Украинские клубы получили выплату от УЕФА за участие игроков в финальной стадии Евро-2016.

Официальный сайт организации отрапортовал о том, что киевский и донецкий клубы получили по 1,2 миллиона евро за участие своих игроков на континентальном первенстве во Франции.

Сборники Динамо и Шахтера составляли большую часть заявки Сине-желтых, кроме того, иностранные футболисты клубов выступали за свои национальные команды.

По полмиллиона заработали Днепр и Заря. Всего 10 украинских команд получили деньги от УЕФА.