Украина

Главный тренер Ворсклы поделился своим мнением от игры полтавчан против луганской Зари.

"Сегодня мы играли против очень приличной команды. Заря – одна из трех лучших команд в украинском чемпионате. Безусловно, была очень важная игра. Как мы не просили ребят, они не поняли нас. Проиграли матч в первом тайме. Пропустили два гола. Да, ошибся вратарь, но есть команда, которая должна поддержать его. Гол в "раздевалку"... Совсем ненужный пенальти. Речь даже не в голах. Проиграли середину поля, проиграли в движении, подборы. Робкая игра. Была какая-то боязнь. Да, давил результат, понимали, что необходимо, как минимум, не проиграть. Просили их победить.



Во втором тайме внесли коррективы. Началось движение, контратаки. Забили гол. Освежил игру Одарюк. Безусловно, мы расстроены. Очень разочарован первым таймом", – рассказал Василий Сачко на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что полтавская Ворскла потерпела поражение от луганской Зари (1:2) в поединке 20-го тура чемпионата Украины по футболу.