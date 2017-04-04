Украина

По причине неудовлетворительного состояния поля поединок между Полтавой и Шахтером отменен.

Дирекция УПЛ совместно с комитетом по безопасности проведения соревнований и инфраструктуре приняли решение об отмене матча 1/4 финала Кубка Украины между командами ФК Полтава и Шахтер Донецк.

Причиной тому стало безобразное состояние поля, которое специалисты сочли непригодным для проведения футбольного матча.

По предварительным данным Полтаве будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Дальнейшие подробности ожидаются.

Ранее в интервью телеканалу Футбол генеральный директор Шахтера Сергей Палкин пожаловался на состояние поля в Полтаве и выступал за проведение данного матча на стадионе Ворскла:

«Все понимают, что проводить матч на том поле невозможно, кроме самого ФК Полтава, который настаивает, чтобы матч состоялся именно на этом стадионе. Но есть же какие-то правила, требования и обязательства, которые нужно выполнять. Если вы дошли до такого уровня, то предоставьте нормальный газон», — заявил Палкин.

«Должно быть стыдно проводить матчи на таких полях – и клубам, и футбольным органам, которые разрешают это делать. Мы никого не спасаем, а топим наш турнир. Если будем играть на таких полях, то это неуважение к самому турниру и болельщикам, потому что матч будут показывать по телевизору. Состояние поля просто ужасное».

«Директор матча и комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований рекомендуют не проводить матч на этом поле, а советуют перенести поединок на стадион Ворскла. Надеюсь, к этим рекомендациям прислушаются те люди, которые должны принимать решения».

Изначально данный поединок должен был быть сыгран еще 30-го ноября прошлого года, однако тогда покрытое льдом поле также не позволило провести матч. Уже тогда Горняки требовали для полтавчан техническое поражение, однако ФФУ приняло решение перевести матч на весну. Теперь же повторный перенос игры вряд ли состоится.

Стоит отметить, что 4 апреля в 20:30 Шахтер отправился на поединок в Полтаву.