Украина

Горняки уступили Черноморцу, ведя по ходу поединка (1:2).

В Харькове в рамках 24-го тура сошлись наиболее и наименее результативная команда первой шестерки чемпионата Украины. Вряд ли Черноморец питал надежды о взятии очков в этом матче, ведь даже забить Шахтеру на выезде одесситы не могли давно. Для Горняков это был очередной поединок чемпионата, в котором они были намерены взять три пункта, но не тут то было.

С первых минут Шахтер забрал мяч под свой контроль, но реализовать территориальное преимущество в виде быстрого гола подопечные Фонсеки не смогли. Одесситы выстроили редуты около своей штрафной, не давай горнякам много свободы. Первый стоящий момент появился у хозяев, когда Тайсон получил мяч после отличного заброса Степаненко со своей половины поля, но снаряд после удара бразильца пролетел выше ворот.

В середине тайма Шахтер открыл счет — Бернард обыгрался в стенку с Бланко-Лещуком и, выйдя один на один, реализовал свой шанс. Горняки продолжали контролировать мяч, прижав подопечных Бабича к воротам, но это не помешало одесситам сравнять счет. Шикарный удар слету Андриевского из-за пределов штрафной угодил прямо в правую "девятку" ворот Пятова — отличный претендент на звание лучшего гола тура. Хозяева могли выйти вперед до перерыва, но Степаненко головой пробил прямо в руки Каневцева после тонкого заброса от Марлоса. Арбитр отправил команды на отдых при счете 1:1.

Вторая половина игры началась с того, что Шахтер побежал забивать гол, а Черноморец, в свою очередь, ожидал шанса на контратаке. У Горняков раз за разом возникали полу-моменты, но не могли их довести до ума подопечные Фонсеки. Даже Ордец имел свой шанс — Иван расстреливал Каневцева, но одесситов спас рикошет. Атаковали хозяева, а забили гости, как и в первом тайме впрочем. После обрезки от Марлоса Черноморец провел образцовую контратаку, которую завершил Элиас.

Фонсека моментально отреагировал выпустив Феррейру, который имел свой момент под занавес матча, но после подачи Срна аргентинцу не хватило считанных сантиметров для взятия ворот. На последние 10 минуты Коваленко поменял Кучера, что позволило подопечным Бабича с завидной частотой делать контр-выпады.

Финальный штурм от Шахтера не увенчался успехом — мяч упорно не летел в сетку. Азацкий даже выбивал круглого с пустых ворот. В конце матча Феррейра хотел заработать для своей команды пенальти, но лишь записал на свой счет желтую карточку. Как итог — Черноморец неожиданно победил Шахтер, что явно должно воодушевить киевское Динамо. Однако стоит сказать, что Горняки могут позволить себе это поражение, учитывая тот отрыв, который они имели перед этим матчем.

Шахтер – Черноморец 1:2

Голы: Бернард, 27 — Андриевский, 37, Элиас, 68

Шахтер: Пятов — Срна, Кучер (Коваленко, 83), Ордец, Исмаили — Малышев (Патрик, 61), Степаненко — Марлос (Феррейра, 70), Тайсон, Бернард — Бланко-Лещук

Черноморец: Каневцев — Хочолава, Азацкий, Аблитаров — Татарков, Сильвио (Ковалец, 46), Третьяков, Мусолитин (Машнин, 72), Андриевский — Барилко (Элиас, 58), Хобленко

Предупреждения: Степаненко, Бернард, Феррейра — Хочолава, Хобленко, Сильвио, Андриевский, Каневцев, Машнин, Ковалец