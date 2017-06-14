Украина

Представитель Второй лиги Балканы готовы заменить Днепр в Первой лиге.

Главный тренер Балкан Андрей Пархоменко подтвердил, что в случае необходимости клуб готов заменить Днепр в Первой лиге.

Требование перевести Днепр во Вторую лигу выдвинула ФИФА, тогда как Балканы занимают наивысшую позицию среди клубов, не попавших в Первую лигу.

"Конечно, Балканы готовы выступать в Первой лиге. Я, тренер, работал в Днестре, ФК Одесса, ФК Сахалин — это все были клубы Первой лиги. Я собирал команду каждые полгода – например, в ФК Одесса. Я знаю Первую лигу и знаю, как там играть", — сказал Пархоменко телеканалу Футбол 1.

"Я не говорю, что мы миллионеры, но мы твердо стоим на ногах. У нас есть стабильность – это самое главное. Я думаю, что мы можем попробовать", — считает тренер Балкан.

В стыковых матчах за право играть в Первой лиге Балканы уступили Сумам.