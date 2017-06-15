Украина

Знаменитый украинский тренер прокомментировал ситуацию вокруг отказа двух клубов проводить матчи Премьер-лиги в Мариуполе.

"У меня есть много знакомых среди ребят, которые служат и защищают Украину в районе Мариуполя. Постоянно поддерживаем с ними контакт. Бойцы любят футбол и внимательно следят за всеми матчами украинского чемпионата. Думаю, они очень обрадуются возможности посетить один из таких поединков в Мариуполе. С возвращением Ильичевца (клуб еже переименовали в ФК Мариуполь) в Премьер-лигу такая возможность у них будет. На этом фоне довольно странно звучат заявления некоторых клубов о том, что они не поедут играть в этот город, потому что там опасно.

Если они действительно так думают, то пусть поедут и расскажут это тем ребятам, которые обеспечивают мир в Мариуполе. Мне трудно сказать, что может стоять за такой позицией клубов — дополнительные транспортные трудности, нежелание выйти из зоны комфорта или банальный, ничем не обоснованный, страх. В Мариуполе сейчас тихо и спокойно. В этом можно убедиться, посетив город.

Думаю, руководству клубов, которые делают такие заявления, следовало бы поехать туда, пообщаться с местными жителями и бойцами АТО. Мы их там никогда не видели. Или они даже этого боятся? Если они трусы, то пусть так и скажут.

В Мариуполе проходят концерты и фестивали, здесь играли команды Первой лиги, выступала наша сборная среди ветеранов. Я хочу обратиться к болельщикам Динамо и Карпат, среди которых очень много волонтеров и воинов АТО, они не готовы ехать в Мариуполь, или это все идет из политических кабинетов и приемных?", — сказал Маркевич.

Напомним, ранее Динамо и Карпаты объявили о том, что не планируют проводить выездные матчи в Мариуполе из-за отсутствия гарантий безопасности.

Football.ua