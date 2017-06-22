Украина

Экс-футболисты Карпат Артем Федецкий, Андрей Тлумак и Михаил Кополовец посетили Краматорский пограничный отряд.

Федецкий, Тлумак и Кополовец открыли современную детскую площадку в одной из школ Покровского района, — сообщает Государственная пограничная служба Украины.

После этого они отправились в отделение пограничной службы "Калиновое", где встретились со служащими. Позже отправились в Контрольный пункт въезда/выезда Майорское, где ознакомились с порядком функционирования КП и пообщались с пограничниками. Артем Федецкий даже испробовал себя в наряде "дежурный шлагбаума".

Также звезды не преминули сыграть в футбол с пограничниками.