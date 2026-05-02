Завершився матч 35 туру Серії А.

Удінезе впевнено здолав Торіно (2:0)

Господарі поля переграли суперника за всіма показниками та справедливо одержали звитягу, забивши по разу в кожному таймі.

У доданий час першої 45-хвилинки Еккеленкамп продерся у штрафний майданчик та прострілив уздовж воріт. Ехізібуе якимось чином виграв боротьбу із захисником та заштовхав мʼяч у порожні ворота. На початку другого тайму зебри подвоїли перевагу після подачі з кутового. Крістенсен вистрибнув найвище на ближній стійці та влучно замкнув подачу від Міллера.

Цих мʼячів вистачило, аби зафіксувати перемогу. Удінезе знову обходить Сассуоло, залишаючись на 10-му місці з 47 очками. Торіно залишається 13-м, маючи у своєму активі 41 пункт.

Удінезе — Торіно 2:0

Голи: Ехізібуе, 45+1, Крістенсен, 51

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе (Млачич, 76), Соле — Ехізібуе (Саррага, 69), Міллер (Пйотровські, 77), Еккеленкамп, Атта (Арісала, 83), Камара — Дзаніоло, Букса (Гує, 70)

Торіно: Палеарі — Маріануччі, Коко, Ебосс — Лазаро, Казадеї (Праті, 57), Ільхан (Куленович, 57), Гінейтіс, Обрадор (Бірагі, 65) — Влашич — Сімеоне (Нджиє, 72)

Попередження: Кабаселе — Обрадор