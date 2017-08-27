Украина

Капитан Шахтера Дарио Срна после матча с Вересом прокомментировал Football.ua игру и поделился своим мнением о ситуации с не состоявшимся матчем Мариуполь — Динамо:

В поединке 7 тура чемпионата Украины Шахтер добыл тяжелейшую победу над Вересом, лишь в концовке матча вырвав необходимые 3 очка.

По словам Дарио, в этом году "горнякам" удалось прервать неудачную для них традицию:

- Очень тяжелая игра. Пропустили сначала гол из-за нашей концентрации. Я очень боялся, потому что каждый год на День Шахтера мы теряем очки. Год назад это произошло со Сталью. Тогда Факундо забил гол на 83-й минуте. Но самое важное для нас — победа. Впереди у нас отдых. Футболистам, которые едут в расположение национальных сборных, хочу пожелать удачи и вернуться с хорошим настроением. Мы же будем постепенно готовиться к матчам против Зари и Наполи.

- Тема №1 в футбольном обществе — это матч, который не состоялся в Мариуполе. Тебе есть что сказать о решении Динамо не поехать туда?

- Это не к нам вопрос. У нас своя дорога, а у Динамо своя. Но я хочу сказать, что мы будем уважать регламент. Нам очень приятно будет ехать в Мариуполь. Люди там очень любят футбол. Это показали игры с Карпатами и с Вересом. На этих матчах был практически полный стадион. Я не могу понять, почему жизнь футболистов дороже, чем людей, которые живут в Мариуполе? Там есть дети, которые идут в садики, в школы. Есть старики, есть простые рабочие. Люди там любят футбол. Я могу пообещать: что мы будем уважать регламент, с большим удовольствием приедем в Мариуполь и сделаем там футбольный праздник.

- Шахтер не раз уже играл в Мариуполе. У тебя есть приятные воспоминания?

- Конечно, это рядом с нашим городом, там живет много дончан. Лично мне будет очень приятно туда приехать и доставить людям удовольствие своей игрой.

- Сегодня День Города и День шахтера…

- Когда Фонсека сегодня был в раздевалке, он сказал, что хочет победы за Донецк, за Донбасс и за Шахтер. Выигрывать приятно всегда. Чемпионат будет сложнее, чем предыдущий, в два раза. Поэтому, сегодняшняя сложная победа — для наших болельщиков, это победа за них.

Ранее Дарио Срна прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов.