Украина

Football.ua анализирует, кого из впервые вызванных в лагерь сборной игроков стоит попробовать в ближайшем контрольном поединке против Словакии.

Андрей Шевченко верен себе. Практически на каждом сборе в стане главной команды страны появляются новобранцы. Конечно, многим из них этот аванс еще предстоит отработать, однако сам факт того, что нынешний тренерский штаб зорко наблюдает за представителями национального чемпионата не может не радовать украинских футболистов. Теперь практически каждый из них, при определенном прогрессе в игре, может рассчитывать на шанс быть вызванным в ряды сборной, а это, как ни крути, уже серьезная мотивация. На ближайший контрольный поединок со словаками Шевченко превзошел самого себя. Целая россыпь потенциальных дебютантов уже пытается приглянуться тренерскому штабу, и, вполне возможно, кто-то из них в ближайшем будущем застолбит за собой место среди первых одиннадцати. А пока давайте порассуждаем о том, чем же новички уже сейчас смогут помочь сборной: пройдемся по персоналиям.

Артем Шабанов

Универсальный защитник Олимпика по своему потенциалу давно стучался в двери сборной, но полномерно реализовал себя только в донецком клубе. Уроки Кварцяного в Волыни даром не прошли. Артем научился одинаково эффективно действовать на нескольких позициях, среди которых оба фланга обороны, центр защиты и опорная зона. По-настоящему игроком широкого диапазона воспитанник киевского футбола стал еще в дубле столичного Арсенала, а в Волыни, Стали и Олимпике – лишь усовершенствовал свое мастерство. В нынешней команде Шевченко Шабанов может стать одним из главных претендентов на место в основе, ведь травматичность центрбеков сборной является давней головной болью тренерского штаба. Вполне возможно, старательного защитника попробуют в деле уже в ближайшем матче, а там, уже, как говорится, дело за футболистом.

Александр Сваток

Воспитанник Днепра давно считался одним из наиболее вероятных новичков сборной. Еще полгода назад Александр был капитаном и одним из лидеров своего родного клуба, да и в молодежной сборной прошлого созыва был не последним звеном. Теперь Сваток регулярно выходит в составе Зари, а его эффектный гол в матче Лиге Европы в ворота Герты лишний раз подтверждает высокую квалификацию футболиста. У Сватка прекрасные антропометрические данные, позволяющие ему противостоять даже самым физически мощным форвардам, к тому же с техникой у него дела обстоят весьма неплохо. Также стоит отметить умение отдать качественный первый пас, что для игрока его амплуа – незаменимая функция. И пускай конкуренция на позиции центрбека в сборной весьма серьезная, шансы Александра занять одно из двух мест котируются достаточно высоко, особенно если учесть, что смена поколений в главной команде страны, по сути, только началась.

Вячеслав Танковский

Арендованный Мариуполем опорник Шахтера сразу пришелся ко двору в приазовском клубе. Светловолосый футболист незаменим в тактических схемах Александра Бабича, и, думается, вполне может стать таковым у Андрея Шевченко. Прекрасный разрушитель, Вячеслав ко всему прочему способен быть полезным и в созидательной фазе атак, к тому же обладает хорошо поставленным ударом. Разумеется, такого опыта, как у Тараса Степаненко, у него пока нет, но ведь это дело, как говорится, наживное. Танковскому только 22, и при определенных раскладах и отношении к собственному прогрессу он способен вырасти в одного из стержневых исполнителей сборной Украины. Сейчас же, в отсутствие травмированных Дениса Гармаша и Сергея Сидорчука, у воспитанника академии горняков появился прекрасный шанс заявить о себе во весь голос.

Александр Андриевский

Уроженец Киева за свои 23 года успел стать настоящим украинским футбольным пилигримом. Закончив академию в Харькове, хавбек с отлично поставленным ударом начал подпускаться к составу Металлиста, а затем, через несколько командировок, оказался в Динамо. В Родном клубе у Александра не сложилось, зато вышло в Черноморце, откуда полузащитник перешел в более амбициозную Зарю. В луганском клубе Андриевский является одним из лидеров, а его гол с центра поля в ворота Мариуполя продолжает собирать лайки на YouTube. Безусловно, конкуренция за место центрального хавбека в сборной нешуточная, но кому помешает еще одна полноценная боевая единица, особенно в условиях заметного упадка в украинском футболе?!.

Сергей Мякушко

Еще один киевлянин, которому не нашлось место в составе Динамо, зато в Карпатах Сергей стал тем, кем и должен был стать – лидером. Быстрый, шустрый и техничный, львовский полузащитник обладает мощным ударом, от которого в последних матчах чемпионата успели пострадать экс-клубы Мякушко Ворскла и Динамо. Наверняка вызов в сборную от Шевченко станет для игрока не только авансом, но и прекрасным стимулом для дальнейшего прогресса. Если же в этом плане все будет идти нормально – то не за горами времена, когда признанным лидерам желто-синих Андрею Ярмоленко и Евгению Конополянке придется потесниться.

Юрий Коломоец

Проблема отсутствия забивного форварда в нашей стране давно является едва ли не самой острой. Посудите сами, атаки Шахтера и Динамо возглавляют иностранцы, та же ситуация и в Заре. Пожалуй, в таких условиях доверие представителям Ворсклы видится оптимальным решением. Лидер атак полтавчан зарекомендовал себя как специалист по грандам, к тому же способный сыграть нестандартно. Тем более, травму получил Артем Кравец, Евгений Селезнев не блещет на турецких берегах, а Артем Беседин в Динамо играет лишь эпизодически. При этом Коломоец – далеко не первогодок в футболе. Юрию 27 лет, а в этом возрасте у большинства игроков наступает период рассвета.