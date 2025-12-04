Клуб оформив історичний сезон із чотирма трофеями.
Фламенгу, Getty Images
Фламенгу став чемпіоном Бразилії за тур до завершення сезону, здобувши восьмий титул у своїй історії. У 37-му турі команда мінімально обіграла Сеару з рахунком 1:0. Переможний м'яч на 37-й хвилині забив Самуел Ліно, зробивши червоно-чорних недосяжними для Палмейрас.
Цей рік став одним із найуспішніших в історії клубу з Ріо-де-Жанейро. Фламенгу послідовно виграв Кубок штату, Кубок Бразилії, Суперкубок країни, а також тріумфував у Кубку Лібертадорес, де знову здолав Палмейрас (1:0) у фіналі.
Головним архітектором цих успіхів став головний тренер Феліпе Луїс — колишній захисник Челсі та мадридського Атлетіко.