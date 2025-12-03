Бразилия

Американський клуб відмовився від ідеї підписання зірки Сантоса після внутрішніх консультацій.

Інтер Маямі остаточно відкинув можливість підписання Неймара, попри хвилю чуток, які останніми тижнями активно пов'язували бразильця з переходом до МЛС. Як інформує Sport.es, керівництво клубу провело внутрішні консультації та ухвалило чітке рішення — не розглядати трансфер Неймара та не вести перемовин щодо його можливого приєднання.

Раніше медіа припускали, що 33-річний форвард може возз’єднатися у Маямі зі своїми колишніми партнерами по Барселоні — Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом, що відродило б легендарне атакувальне тріо MSN. Проте Інтер Маямі повністю виключив цей сценарій.

Неймар повернувся до Сантоса на початку 2025 року після невдалого періоду в чемпіонаті Саудівської Аравії, де постійні травми не дозволили йому знайти стабільну форму.

Однак, навіть у Сантосі зірковий бразилець не демонструє супер результатів: у 2025 році він провів 26 матчів, забив вісім голів і віддав чотири асисти.