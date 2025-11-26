Бразилия

Через пошкодження бразилець, ймовірно, пропустить решту матчів сезону.

Нападник Сантоса Неймар може не зіграти до кінця поточного року через травму коліна. Як повідомляє видання Globo, у бразильського футболіста діагностували пошкодження меніска лівого коліна.

Футболіст відчув дискомфорт у коліні після матчу 34-го туру чемпіонату Бразилії проти Мірассола (1:1), де він відзначився забитим голом. Через це пошкодження він уже пропустив зустріч своєї команди з Інтернасьоналом.

За інформацією джерела, Неймар, найімовірніше, не зможе вийти на поле до кінця 2025 року. Таким чином, він пропустить усі матчі, що залишилися в сезоні, а саме: ігри проти Спорт Ресіфі, Жувентуде та Крузейро.

Наразі Сантос, набравши 38 очок після 35 турів, посідає 17-те місце в турнірній таблиці бразильської Серії А.

Раніше повідомлялося, що іміджеві права Пеле придбала компанія батька Неймара.