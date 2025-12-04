Бразилия

Бразильський клуб готовий до переговорів щодо свого таланта Аллана Еліаса.

Ньюкасл Юнайтед активізував інтерес до універсального півзахисника Палмейраса Аллана Еліаса напередодні відкриття зимового трансферного вікна.

Гравець має в контракті прописану суму відступних у розмірі 100 мільйонів євро, однак реальна сума трансферу може бути меншою.

Згідно з повідомленням ESPN Палмейрас планує заробити 70 мільйонів євро на продажах гравців у 2026 році, Аллан є головним кандидатом "на вихід".

Клуб вже відхилив пропозицію Зеніта у 20 млн євро. Очікується, що Палмейрас розглядатиме пропозиції, починаючи від 32 млн євро, незважаючи на астрономічну клаусулу. Керівництво клубу визнає, що недоторканних гравців немає, якщо надійде вигідна пропозиція.

Палмейрас останнім часом став головним експортером талантів до Європи, заробивши величезні суми на трансферах: Ендрік (Реал Мадрид) 72 млн євро. Естевао (Челсі) — 61,5 млн євро. Вітор Рейс близько 37 млн євро.

Головний тренер Едді Хау прагне підсилити півзахист через травми ключових гравців, але попереджає, що клуб скутий правилами прибутковості та сталого розвитку АПЛ.

"Платити такі суми ... я не впевнений, що ми будемо в змозі це зробити. Січень — це не те вікно, коли зазвичай платять великі гроші", — зазначив Хау, натякаючи на складність здійснення мега-трансферів взимку.

Окрім бразильця, сороки також стежать за Давіде Фраттезі з Інтера, який втратив місце в основі італійського клубу.