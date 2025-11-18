Бразилия

NR Sports отримала права легенди за 18 мільйонів доларів.

Компанія NR Sports, що належить батькові футболіста Неймара, викупила іміджеві права футбольної легенди Пеле. Про це повідомляє бразильське видання UOL.

За інформацією джерела, сума угоди склала 18 мільйонів доларів. Раніше права на використання образу Пеле належали компанії Sport 10, однак після смерті триразового чемпіона світу у грудні 2022 року її прибутки практично зійшли нанівець.

Причиною стало те, що бізнес-модель Sport 10 ґрунтувалася на особистих публічних виступах Пеле та його участі у рекламних активностях. Як саме NR Sports планує монетизувати права легендарного бразильця, поки невідомо.

Офіційне оголошення про укладення угоди очікується 19 листопада — у річницю 1000-го гола Пеле.

