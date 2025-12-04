Бразилия

33-річний бразилець забив тричі у другому таймі та продовжив результативну серію.

Атакувальний півзахисник Сантоса Неймар нагадав про свою майстерність у матчі 37-го туру чемпіонату Бразилії проти Жувентуде, ставши автором хет-трика та принісши команді перемогу 3:0.

Усі три м’ячі зірковий бразилець забив після перерви — на 56-й, 65-й і 73-й хвилинах, причому третій гол прийшов після реалізованого пенальті. Це перший хет-трик Неймара з квітня 2022 року, коли він оформив три голи у матчі за ПСЖ проти Клермона.

Футболіст продовжив свою результативну серію до трьох зустрічей поспіль, забивши п’ять м’ячів за цей період — один із найкращих його відрізків у сезоні.

У поточному чемпіонаті Бразилії Неймар має 8 голів у 19 матчах.

Нагадаємо, Інтер Маямі відмовився від трансферу Неймара.