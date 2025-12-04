Бразилия

Нападник підтвердив пріоритет клубу на тлі завершення контракту.

Нападник Сантоса Неймар висловився щодо свого майбутнього у клубі, контракт якого діє до 31 грудня 2025 року.

"Мій пріоритет завжди віддається Сантосу", — повідомив журналіст та інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

Нещодавно Неймар відзначився хет-триком у матчі 37-го туру чемпіонату Бразилії, де Сантос розгромив Жувентуді з рахунком 3:0.

У поточному сезоні 33-річний нападник провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав 4 результативні передачі.