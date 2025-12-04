Нападник підтвердив пріоритет клубу на тлі завершення контракту.
Неймар, Getty Images
04 грудня 2025, 13:34
Нападник Сантоса Неймар висловився щодо свого майбутнього у клубі, контракт якого діє до 31 грудня 2025 року.
"Мій пріоритет завжди віддається Сантосу", — повідомив журналіст та інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.
Нещодавно Неймар відзначився хет-триком у матчі 37-го туру чемпіонату Бразилії, де Сантос розгромив Жувентуді з рахунком 3:0.
У поточному сезоні 33-річний нападник провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав 4 результативні передачі.