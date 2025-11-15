Бразилия

Гравець готується до фінального акорду.

Бразильський захисник Даніло Луїс добре відомий європейським уболівальникам за своїми виступами в португальському Порту, мадридському Реалі, англійському Манчестер Сіті та туринському Ювентусі.

Наразі ж 34-річний виконавець дограє фінальний етап кар’єри в складі Фламенгу в себе на батьківщини.

Напередодні футболіст у спілкуванні із журналістами повідомив, що наступний календарний рік для нього стане останнім у плані виступів на професійному рівні.

"2026 рік стане останнім роком моєї кар'єри гравця", — заявив бразильський виконавець.

На рахунку Даніло 213 матчів (9 голів та 14 асистів) за туринський Ювентус, 141 гра (13/16) за Порту, 60 поєдинків (4/3) за Манчестер Сіті та 56 зустрічей (3/9) у складі Реала.