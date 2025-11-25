Бразилия

Головний тренер Хуан Пабло Войвода розповів про причини відсутності зіркового нападника.

Бразильський форвард Сантоса Неймар знову вибув через травму. Головний тренер клубу Хуан Пабло Войвода надав відверте пояснення після того, як 33-річний нападник пропустив важливий матч бразильської Серії А проти Інтернасьйонала (1:1).

Goal повідомляє, що Неймар, який нещодавно відновився після травми підколінного сухожилля, пропустив гру через дискомфорт у коліні, з яким він боровся протягом тижня.

Войвода розповів журналістам, що рішення про відсутність Неймара було прийнято після консультацій із самим гравцем, оскільки він не відчував, що зможе впоратися з вимогами матчу:

"Мені потрібно поговорити з ним, я поважатиму рішення Неймара. Перед грою з Мірассолом він відчував дискомфорт у коліні. Ней також відчував це під час гри. Наступного дня він відчув значний дискомфорт у цьому коліні... Неймар відчував, що не зможе відповідати вимогам сьогоднішньої гри" — заявив наставник.

Це останній рецидив у низці травм, які переслідують Неймара з моменту його повернення до Сантоса на початку 2025 року. Його постійні проблеми з фізичною формою ставлять під великий сумнів не лише його здатність допомогти Сантосу уникнути вильоту, але й його місце у збірній Бразилії на Чемпіонаті світу 2026.

Наставник збірної Бразилії Карло Анчелотті раніше заявляв, що Неймар має шість місяців, щоб довести свою фізичну готовність до Мундіалю. Проте, зважаючи на те, що до старту ЧС-2026 залишився лише один міжнародний збір у березні, час, щоб набрати оптимальну форму та переконати тренера, стрімко спливає.