Бразилия

Європейські топ-клуби вступили в трансферну гонку за перспективного захисника.

Європейські гіганти активно стежать за прогресом 19-річного лівого захисника Сантоса Соузи, якого в Бразилії вже порівнюють зі знаменитим Марсело завдяки манері гри та вибуховому стилю на фланзі.

Як повідомляє Diario AS, інтерес до юного таланта проявляють одразу три топ-клуби — Баварія, Барселона та Челсі. Каталонці й мюнхенці уважно відстежують кожен матч футболіста, оцінюючи його потенціал для підсилення своєї оборони.

Найбільш рішучими наразі виглядають лондонці: за даними джерела, Челсі вважає, що 15 мільйонів євро може бути достатньо, аби переконати Сантос продати перспективного захисника вже в найближче трансферне вікно.

У сезоні 2025 року Соуза провів 27 матчів, відзначившись одним голом і двома асистами.

Нагадаємо, Неймар, який також виступає за Сантос має проблеми з коліном.