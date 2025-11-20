Бразилия

Рідний клуб бразильця при цьому навіть не програв одному з провідних клубів чемпіонату.

Бразильський Сантос переживає не найкращі часи й надзвичайно близько перебуває до зони вильоту в турнірній таблиці місцевої Серії A.

За таких умов домашній матч 34 туру проти четвертої команди, Мірасола, мав стати для "чорно-білих" неабияким випробуванням.

А вони в підсумку навіть претендували на перемогу в ньому, завдячуючи швидкому голу Неймара на четвертій хвилині, проте на 60 хвилині гості зрівняли рахунок із пенальті зусиллями Рейнладу, із чим команди в підсумку й завершили протистояння.

Варто зазначити, що забиті м’ячі для бразильської зірки в цьому сезоні на вагу золота через чергові травми, і до цього востаннє він відзначався на початку серпня в грі проти Жувентуде (3:1).