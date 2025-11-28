Зірковий форвард Сантоса готовий грати, незважаючи на травму коліна.
Неймар, Getty Images
28 листопада 2025, 13:50
Бразильський нападник Неймар, який грає на батьківщині за Сантос, висловив готовність виходити на поле, попри ушкодження коліна. Про це повідомляють журналісти ESPN.
Через цю травму 33-річний форвард пропустив нещодавній матч 35-го туру проти Інтернасьонала. Неймар, ігноруючи поради медичного штабу, бере участь у тренуваннях разом із командою. Футболіст має рішучий намір допомогти клубу зберегти прописку в елітному дивізіоні.
Наразі Сантос посідає 17-ту сходинку в турнірній таблиці. У поточному сезоні Неймар провів 25 поєдинків, записавши на свій рахунок сім забитих м'ячів та три результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що іміджеві права Пеле придбала компанія батька Неймара.