Бразилия

Зірковий форвард Сантоса готовий грати, незважаючи на травму коліна.

Бразильський нападник Неймар, який грає на батьківщині за Сантос, висловив готовність виходити на поле, попри ушкодження коліна. Про це повідомляють журналісти ESPN.

Через цю травму 33-річний форвард пропустив нещодавній матч 35-го туру проти Інтернасьонала. Неймар, ігноруючи поради медичного штабу, бере участь у тренуваннях разом із командою. Футболіст має рішучий намір допомогти клубу зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Наразі Сантос посідає 17-ту сходинку в турнірній таблиці. У поточному сезоні Неймар провів 25 поєдинків, записавши на свій рахунок сім забитих м'ячів та три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що іміджеві права Пеле придбала компанія батька Неймара.