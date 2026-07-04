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Напередодні гравець оголосив, що припиняє виступи за національну збірну Алжиру.

Алжирський вінгер Ріяд Марез більше не є гравцем Аль-Ахлі. Керівництво саудівського клубу офіційно оголосило про дострокове припинення співпраці з футболістом, опублікувавши відповідну заяву у своїх соціальних мережах.

Представники команди подякували зірковому півзахиснику за яскраву гру та вагомий внесок в успіхи колективу. Нагадаємо Ріяд приєднався до клубу з Близького Сходу влітку 2023 року з Манчестер Сіті за 30 млн євро.

За час свого перебування в чемпіонаті Саудівської Аравії Марез був стабільним лідером атаки: у 122 проведених матчах він записав до свого активу 37 забитих м'ячів та 46 результативних передач. Разом із королівською командою гравець виграв Суперкубок Саудівської Араві та двічі Лігу Чемпіонів АФК.

Напередодні гравець офіційно оголосив, що припиняє виступи за національну збірну Алжиру. Його останнім поєдинком на міжнародному рівні стала гра 1/16 фіналу поточного чемпіонату світу проти команди Швейцарії, у якій алжирці зазнали поразки (0:2)