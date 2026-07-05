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Досвідчений англієць продовжить виступати у Шотландії.

Селтік на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з півзахисником Алексом Окслейд-Чемберленом.

Нова угода з 32-річним англійцем розрахована до літа 2027 року.

Алекс виступає у складі "кельтів" із лютого цього року. На його рахунку 12 матчів та два забиті м'ячі.

За підсумками минулого сезону Селтік став чемпіоном Шотландії, після чого продовжив контракт із головним тренером.