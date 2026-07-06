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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 липня 2026 року.

Завершилася 1593 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Окупанти атакували Запоріжжя двома авіабомбами. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 13 — зазнали поранень.

Міністр оборони Польщі написав у соцмережах, що наказав розсекретити дані про військову допомогу Україні від 2022 по 2026 рік.

росія вдарила ракетою по автозаправній станції в Ізюмі, що на Харківщині. Там спалахнула пожежа, також відомо про пошкодження пʼяти автомобілів .

За червень українські військові уразили понад 200 тисяч цілей та побили три рекорди — Федоров.

Сили оборони атакували аеродром Гвардійське в Криму, а також низку інших цілей на тимчасово окупованих територіях

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 201 бойове зіткнення. Противник завдав 65 авіаційних ударів, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5461 дрон-камікадзе та здійснив 1907 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог не проводив штурмових дій, проте завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 30 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького, Стариці, Вільчі та Шев'яківки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку населеного пункту Новоплатонівка.

Шість спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Греківки, Новоселівки, Ставків та Діброви. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 22 спроби загарбників просунутись вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки й Кривої Луки; ще два боєзіткнення тривають.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Степанівка, Іванопілля, Костянтинівка та Іллінівка.

Усього 22 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новопавлівка, Шевченко, Котлине, Новопідгородне, Кучерів Яр, Вільне, Новий Донбас, Білицьке, Дорожнє, Гришине, Новоолександрівка, Сергіївка та Удачне. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 33 окупантів та 19 — поранено; знищено чотири одиниці автомобільної, три одиниці спеціальної техніки та одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Пошкоджено чотири артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки та два пункти управління безпілотних літальних апаратів противника. Знищено або подавлено 234 безпілотні літальні апарати різних типів.

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Олександрограда та Вербового.

Тринадцять атак окупантів відбулося на Гуляйпільському напрямку у районах населених пунктів Залізничне, Привільне, Новоселівка, Гірке, Різдвянка та Копані.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників поблизу населеного пункту Плавні.

На Придніпровському та Краматорському напрямках від початку доби штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Сьогодні ми продовжили нашу роботу, щоб у нас було ППО. Це фактично кожного дня, абсолютно. Без перерви. Це дуже непросто. Треба шукати ракети для ППО, додаткові системи. Особливо проти балістики. За кілька днів ми вже контактували з нашими партнерами — Нідерланди, Німеччина, Швеція, Франція та Америка. Я дав на цьому тижні ще окремі завдання МЗС України, Міністерству оборони та секретарю РНБО. Очікую на результати. Зараз усім посадовцям треба займатись не абстрактними речами, а цілком конкретно – ППО для України, фінанси для України, необхідні засоби та рішення для фронту, для стійкості нашої держави.

Наступні тижні теж будуть важливими щодо цього – ми готуємось до зустрічей та перемовин, до візитів в Україну партнерів. Ракети для «петріотів» – це пріоритет, і, звісно, ми розуміємо, що політичної волі Сполучених Штатів Америки точно вистачило б, щоб дефіцит «петріотів» заповнити, але поки що недостатньо такої підтримки. Будемо всіма каналами переконувати. Дякую всім, хто нам допомагає. Також вдячний кожному партнеру, який з нами в дипломатичному процесі й думає, як змусити Росію все ж таки перейти до угоди. Треба достойно закінчити цю війну, закінчити реальним миром.

Зараз вже ми кожну добу забезпечуємо результати наших далекобійних санкцій проти Росії, також санкцій середньої дальності. Важливо, щоб наші люди в Криму та в інших частинах окупованої території України розуміли, що українська мета – тільки в тому, щоб зробити продовження окупації для окупанта максимально непідйомним. І ми це робимо. Відзначу також наші операції проти російської нафтової галузі. Їм дуже далеко до стабілізації, хоча вони пробують розказувати зараз щось інше. Треба закінчувати цю війну, і тільки це може бути кроком до нормальності.

Хочу подякувати сьогодні всім нашим воїнам – кожному й кожній, хто бʼється заради України, і особливо на таких складних ділянках, як Донеччина, Запорізька область, Харківщина. Тривають бої також і за Костянтинівку, яку Путін вже приписав собі, але зрозуміло – ніколи не ризикне там з’явитись. Бо насправді його – це тільки Москва, Петербург та резиденції. В цьому й найбільший цинізм цієї війни: особа, яка спирається тільки на своє ближнє коло, на Москву та на улюблені резиденції, спалює все, до чого він може дотягнутися, і вбиває навіть своїх же громадян по тридцять тисяч на місяць щонайменше – просто щоб він один не ухвалював рішення про мир і надалі. В цьому червні – теж майже 30 тисяч підтверджених уражень російських окупантів на фронті – убитими та важкопораненими. Перші за кількістю уражень серед наших захисників – Центр спецоперацій «Альфа» СБУ, – дякую, воїни! Будемо забезпечувати більше засобів для всіх наших підрозділів – від дипстрайків та тих, що зосереджені на середній дальності й на фронтовому захисті.

Готуємо зараз і серйозну розмову з нашими партнерами щодо нових форматів санкцій проти Росії та кроків, які можуть обмежити російські доходи та здатність воювати. Україна бачить цю перспективу, що може бути зроблено. Треба на Росію тиснути, щоб мир був. Україна всі пропозиції, всі варіанти дипломатичні вже надала, і ми розраховуємо, що протягом цих місяців попереду умови для достойного миру будуть наближені або силою, або дипломатією. Дякую всім, хто допомагає! І окремо – ще раз вітання ВМС України із сьогоднішнім професійним Днем Військово-Морських Сил ЗСУ! Дякую вам, хлопці. Дякую за захист України.

І ще одне. Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе і зважайте на сигнали повітряної тривоги. І окремо для партнерів: будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для «петріотів» – це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для «петріотів» не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах «петріотів», в Україні. Дякую тим, хто допомагає реально.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!