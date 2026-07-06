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35-річний французький вінгер оголосив про завершення професійної кар'єри після багаторічних виступів у європейському футболі.

Французький півзахисник Гаель Какута офіційно повідомив про завершення професійної кар'єри у віці 35 років.

За роки виступів він змінив 16 клубів, залишивши свій слід у низці європейських чемпіонатів. У різний час Какута захищав кольори Челсі, Ланса, Севільї, Фулгема, Райо Вальєкано, Лаціо та інших команд.

У складі лондонського Челсі француз став чемпіоном Англії та володарем Кубка Англії. Також вагомим досягненням у його кар'єрі стала перемога зі збірною Франції U-19 на чемпіонаті Європи 2010 року, де Какуту визнали найкращим гравцем турніру.

Після понад півтора десятка років у професійному футболі француз вирішив поставити крапку у своїй ігровій кар'єрі.