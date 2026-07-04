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39-річний українець прийняв пропозицію команди з вищого дивізіону Кіпру, президент якої публічно засудив війну та вивіз клуб із Росії.

Колишній захисник донецького Шахтаря, Барселони та збірної України — Дмитро Чигринський готується до нового етапу у своїй футбольній біографії. За інформацією ЗМІ, 39-річний фахівець прийняв пропозицію стати головним тренером кіпрського клубу Красава, який виступає в елітному дивізіоні країни.

Для Чигринського адаптація на новому місці має пройти досить комфортно, адже в команді вже є українське представництво. Під його керівництвом гратимуть двоє співвітчизників — вихованці академії київського Динамо: голкіпер Юрій Авраменко та півзахисник Дмитро Мельниченко.

Красава був заснований у 2021 році російським блогером та ексфутболістом Євгеном Савіним і свій шлях розпочинав у третьому за силою дивізіоні Росії. Проте після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент клубу Євген Савін публічно засудив військову агресію.

Через свою антивоєнну позицію він був змушений повністю згорнути проєкт у країні-агресорці та перевезти клуб на Кіпр, де команда розпочала виступи з нижчих місцевих ліг. За підсумками сезону 2024/25 жовто-чорні здобули омріяну путівку до вищої ліги.

Дебютний період на найвищому рівні виявився для клубу цілком успішним: у минулій кампанії команда зуміла зберегти прописку в еліті, посівши 10-те місце в турнірній таблиці та маючи у своєму активі 40 набраних очок.

Нагадаємо, минулого року Чигринський оголосив про завершення карʼєри та став помічником тренера грецького Аріса