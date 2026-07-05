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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 липня 2026 року.

Завершилася 1591 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Пасажирський мікроавтобус, який їхав з Одеси до Миколаєва, зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині. Загинули 12 людей.

росЗМІ з посиланням на заяви путіна заявили про окупацію Костянтинівки на Донеччині. Генштаб ЗСУ спростував цю інформацію. На тлі цього президент України Володимир Зеленський запропонував путіну зустрітися в Костянтинівці.

Український національний пантеон буде розміщений на території Лаври — рішення уряду.

Уночі ГУР атакувало аеродром «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок операції знищено російський винищувач МіГ-29.

У Дарницькому районі Києва рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у 16-поверховому житловому будинку, в який росіяни влучили під час масованого обстрілу 2 липня. Кількість загиблих зросла до 31.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 236 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 173 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6008 дронів-камікадзе та здійснив 1837 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з противником. Противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне, Кудіївка, Ізбицьке та у бік Хатнього. Три боєзіткнення досі тривають.

На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводив. Пʼять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Лиман та в районі Дробишевого.

На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників йти вперед в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Маркового та в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Довгої Балки. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Гришине та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новий Донбас, Сергіївка, Іванівка, Білицьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 37 окупантів та 8 — поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, три склади ПММ.

Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки противника, одну одиницю спеціальної техніки та 107 укриттів особового складу.Знищено або подавлено 285 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував в районі населених пунктів Олександроград, Березове, Тернове.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 27 ворожих атак у районах Добропілля, Залізничного та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Цвіткове, Чарівне, Верхня Терса, Староукраїнка, Косівцеве.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупиняли три спроби противника просунутися вперед у напрямку Лукʼянівського та Новоданилівки. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Звернення Президента до учасників 33-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ

Дорогі друзі, пані та панове! Дякую вам за увагу до України та за підтримку наших людей. Зараз я перебуваю в Одесі, нашому південному місті. Це наш найбільший і найважливіший порт, а також прекрасне місто, відкрите світові, яке Росія відчайдушно хотіла відрізати від моря й знищити. Одеса, як і вся Україна, перебуває під постійними російськими ракетними та дроновими атаками. Тут, як ніде, відчувається, наскільки нам потрібно захищати життя. Тут і в інших наших містах, таких як Дніпро, Суми, Харків і Київ.

У Києві лише пізно ввечері вчора завершилася рятувальна операція після нічної російської атаки із середи на четвер. Наші рятувальники розбирали завали звичайних житлових будинків, зруйнованих масованим російським ударом, і шукали тіла загиблих. Тридцять людей були вбиті цією російською атакою. Мої співчуття всім їхнім рідним і близьким. Майже сто людей були поранені. Це була одна з найболючіших і найруйнівніших ночей, які Київ пережив за тривалий час.

Росія застосувала дуже багато балістичних ракет. Вони накопичували їх для цієї атаки. Вони також запустили сотні дронів, зокрема реактивні «шахеди». І ми знаходимо способи зупиняти «шахеди». Ми стабільно збиваємо щонайменше 90% із них — девʼяносто. Але ракети є значно більшим викликом. Ми знаходимо способи перехоплювати й крилаті ракети. Але Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати цю війну. Саме на це вони роблять ставку. Вони хочуть, щоб балістичні ракети зламали наш спротив і волю Українського народу. Саме тому нам потрібно більше ППО. Мова йде про щоденний захист життя. Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Patriot.

Ми всі знаємо: наші партнери їх мають. Те, що потрібно зараз, — це політична воля, щоб надати їх. Передусім у Сполучених Штатах. Будь ласка, допоможіть реалізувати це. Вчора я також говорив із Премʼєр-міністром Нідерландів. Робе, я був би дуже вдячний, якби ви допомогли з цим захистом — із ракетами-перехоплювачами для Patriot.

Сьогодні я також обговорив це канцлером Мерцом. І ми продовжимо працювати з іншими нашими партнерами. І звичайно, з Президентом Трампом. Сьогодні День незалежності Америки. І Америка разом із вільним світом може допомогти нам захистити нашу незалежність від російських убивць, від цього жахливого російського бажання знищувати людське життя. Будь ласка, продовжуйте й надалі чітко виступати проти російського терору та наголошувати на потребі України в ППО.

Ми також багато робимо на полі бою та через далекобійний тиск на Росію, щоб Росії було складніше утримувати наші окуповані території, складніше вести цю війну і складніше й надалі відмовлятися від переговорів. І ці зусилля мають бути підкріплені санкціями проти Росії. Прошу не знижувати санкційний тиск, запроваджувати нові санкції, щоб Росія мала менше способів адаптуватися до цієї війни й була змушена рухатися до переговорів.

І особливо важливо тиснути на нафтовий сектор Росії. Він просто не зможе вижити без вільного доступу своєї нафти до європейських морів. Це критичний маршрут. Якщо його перекрити, Росія втратить здатність фінансувати цю війну. Тож кожна країна, яка зупиняє танкери російського тіньового флоту, робить реальний внесок у завершення цієї війни. Європа також повинна мати юридичні інструменти для конфіскації та продажу нафти, яку перевозить тіньовий флот.

Не можна дозволяти, щоб тіньовий флот фінансував війну Росії. Такі сильні заходи можуть допомогти наблизити мир. Будь ласка, підтримайте їх на політичному рівні. І третій пункт, який є абсолютно необхідним: війна Росії ніколи, ніколи не має стати нормою. Росія докладає величезних зусиль, щоб відновити свої політичні звʼязки та повернути політичний вплив. Вона використовує медійний тиск і працює над дестабілізацією тих європейських голосів, які чесно говорять про цю війну, які хочуть сильнішої Європи — єдиної та мирної — і які захищають наш спільний спосіб життя.

Я вдячний усім, хто відмовляється мовчати, коли Росія вбиває.Усім, хто підтримує Україну й заохочує інших допомагати нам захищати життя. Усім, хто робить Європу сильнішою. Тож зі свого боку ми робимо все можливе, щоб захистити Україну, всю Європу та європейський спосіб життя. Будь ласка, залишайтесь активними. Будь ласка, допоможіть нам повернути наших людей додому з російського полону — наших дітей, військовополонених, цивільних заручників, зокрема трьох представників ОБСЄ. І прошу й надалі допомагати нам захищати наших людей завдяки вашому політичному лідерству та практичним рішенням.

Прошу також підтримати наші зусилля заради дипломатії, щоб ця війна закінчилася завдяки переговорам, а не через ще більші руйнування, чого саме і прагне Росія. Допоможіть зробити так, щоб наша ППО, наші системи Patriot ніколи, ніколи не залишалися без потрібних їм ракет. Саме це рятує життя. Дуже дякую. Нехай життя переможе.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!