Англия

Доминик Маттео сумел побороть болезнь и восстановиться после операции.

Экс-защитник Ливерпуля и Лидса Доминик Маттео признался, что он полностью восстановился после операции по удалению опухоли мозга.

В ноябре прошлого года Маттео удалили опухоль и с тех пор он работал над восстановлением.

"Вчера я получил тот самый телефонный звонок, о котором молился. Мой рентген мозга чист. После шести месяцев ухода и восстановления. Я здоров! Это нереальное ощущение! Больница Святого Джеймса просто спасла мне жизнь, они были невероятны. Я всегда буду вам безгранично благодарен", — написал бывший футболист сборной Шотландии в Твиттере.

Маттео закончил карьеру в 2009 году, также поиграв за Сандерленд, Блэкберн и Сток Сити.

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