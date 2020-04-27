Англия

Шесть лет назад Стивен Джеррард в чемпионском матче против Челси привез гол, заставив Энфилд взяться за головы.

Бывший капитан Ливерпуля Стивен Джеррард так и не стал чемпионом Англии в качестве игрока. Шесть лет назад мерсисайдцы были как никогда близки к заветному титулу спустя несколько десятков лет, однако команда Брендана Роджерса отстала от чемпиона Манчестер Сити на два очка.

Одним из ключевых эпизодов развязки чемпионской гонки стал 36-й тур, перед которым Ливерпуль опережал "горожан" на три очка, возглавляя таблицу. Но из-за роковой ошибки Стивена Джеррарда в матче против Челси (0:2), "красные" потерпели поражение и Сити догнал Ливерпуль в таблице, опередив их по дополнительным показателям.

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В предпоследнем туре "поплывший" Ливерпуль оступился против Кристал Пэлас (3:3), а победа в заключительном 38-м туре над Ньюкаслом (2:1) не помогла "скаузерам" отыграть двухочковый гандикап от Сити.

Видео легендарного падения Джеррарда:

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