Англия

Манчестерский клуб был отстранен от турнира на два года из-за нарушений финансового фейр-плей.

УЕФА отстранил Манчестер Сити от Лиги чемпионов на два сезона и оштрафовал на 30 миллионов евро за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012-го по 2016 год. "Горожане" ожидаемо не согласились с данным наказанием и подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Сегодня, 8 июня, CAS должен был начать рассматривать жалобу Манчестер Сити на УЕФА, и, как сообщает Financial Times, судебный процесс по данному делу уже стартовал, а сама апелляция будет слушаться в течение трех дней по средствам видеосвязи.

Стоит отметить, ранее исполнительный директор "горожан" Ферран Сориано настаивал на том, что клуб не нарушал никаких правил финансового фэйр-плей, а само расследование УЕФА было спровоцировано безосновательными обвинениями от немецкого издания Der Spiegel.