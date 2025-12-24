Італія

Ігрової практики у футболіста цього сезону вкрай обмаль.

Шведський фланговий захисник Йонас Рухі долучився до лав туринського Ювентуса ще взимку 2020 року в якості трансферу з Броммапойкарни за 250 тис. євро.

Але тоді це був геть юнак, тож увесь цей час він долав системи підготовки "зебр" для того, щоб зрештою провести шість матчів (208 хвилин) за "дорослу" команду.

Утім, час минає, а ігрової практики в нині вже 21-річного виконавця більше не стає, тоді як він хоче нових викликів у кар’єрі.

Саме тому Рухі перед початком зимового вікна звернувся до керівництва Юве з проханням відпустити його за наявності відповідних пропозицій.

Тим часом контракт гравця розрахований до 2028 року.