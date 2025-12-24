Франція

Сума трансферу становила близько трьох мільйонів євро.

Ланс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з центральним півзахисником Лейпцига Амаду Айдарою.

Угода з 27-річним малійцем розрахована до 2029 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько трьох мільйонів євро плюс бонусні виплати.

Айдара приєднатися до нової команди після виступів на Кубку африканських націй.

Нинішнього сезону Амаду на полі не з'являвся.

Після 16 турів Ланс лідирує у французькій Лізі 1, випереджаючи ПСЖ на одне очко.