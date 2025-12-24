Італія

На переході може заробити й Арсенал.

Португальський фланговий захисник Нуну Тавареш лише цього літа став повноцінним гравцем римського Лаціо, який заплатив 5 млн євро за його трансфер лондонському Арсеналу на тлі річної оренди.

Тоді "каноніри" зіграли наперед і прописали в угоді ще й 35% від наступного продажу на себе, і цієї зими є висока імовірність, що ця ставка на 25-річного виконавця зіграє.

Бо зараз із Таварешем про перехід активно домовляється аравійський Аль-Іттіхад, і італійські ЗМІ повідомляють, що йдеться вже про 15 млн євро відступних.

Гравець тим часом погодився на умови контракту до 2029 року.

У цьому сезоні на рахунку Тавареша 10 матчів (533 хвилини) та один асист.