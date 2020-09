Во втором туре Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде взял верх над Саутгемптоном. "Шпоры" пропустили первыми от Дэнни Ингза, но ответили на это четырьмя голами Сон Хын Мина – и все они были забиты с передач Харри Кейна. Это первый случай в истории АПЛ, когда один игрок забивает 4 гола в одном матче с передач другого футболиста.

4 — Harry Kane has assisted all four of Son Heung-Min's goals against Southampton today — the first time in @premierleague history one player has assisted another four times in a single match. Fabulous. pic.twitter.com/EloGFWjEyE