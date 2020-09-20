Англия

"Шпоры" отправили в ворота соперника сразу пять мячей, а сами пропустили только дважды.

Во втором туре Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде взял верх над Саутгемптоном. "Шпоры" пропустили первыми от Дэнни Ингза, но ответили на это четырьмя голами Сон Хын Мина – и все они были забиты с передач Харри Кейна. Это первый случай в истории АПЛ, когда один игрок забивает 4 гола в одном матче с передач другого футболиста.

4 — Harry Kane has assisted all four of Son Heung-Min's goals against Southampton today — the first time in @premierleague history one player has assisted another four times in a single match. Fabulous. pic.twitter.com/EloGFWjEyE — OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2020

После этого Харри Кейн забил еще самостоятельно, а Дэнни Ингз немного скрасил впечатления "святых", реализовав пенальти – 2:5 в пользу команды Жозе Моуриньо.

Новичков Тоттенхэма Гарета Бэйла и Серхио Регилона в заявке еще не было. Валлиец еще травмирован, а испанца, скорее всего, попросту не успели заявить.

Саутгемптон – Тоттенхэм 2:5

Голы: Ингз, 32, 90 (с пенальти) – Сон, 45+2, 47, 64, 73, Кейн, 82.

Саутгемптон: Маккарти – Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертран – Армстронг (Телла, 68), Уорд-Праус, Ромеу (Смоллбоун, 55), Дженепо – Адамс (Лонг, 80), Ингс.

Тоттенхэм: Льорис – Доэрти, Санчес, Дайер, Дэвис – Хойбьерг, Уинкс, Ндомбеле (Ло Чельсо, 46) – Моура (Ламела, 61), Кейн (Бергвейн, 82), Сон.

Предупреждения: Ромеу, Адамс, Бертран, Стивенс – Ндомбеле, Доэрти, Ло Чельсо.