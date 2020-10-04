Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч четвертого тура английской Премьер-лиги

В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги болельщиков ожидает противостояние между Астон Виллой и Ливерпулем.

Воскресенье, 4 октября, 21:15. Вилла Парк, Бирмингем. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Астон Вилла стала одной из четырех команд, матч первого тура которой перенесли на более позднюю дату, но, судя по результатам, дополнительное время на подготовку пошло "львам" только на пользу. Поединок против Шеффилд Юнайтед завершился для коллектива Дина Смита минимальной победой (1:0), а главным героем той встречи стал голкипер Эмильяно Мартинес, который отразил пенальти в своем дебютном матче за новый клуб после перехода из лондонского Арсенала.

На этом успехе Астон Вилла не остановилась: уже в следующем туре в гостях был разгромлен Фулхэм (3:0), который по-прежнему испытывает проблемы в обороне и сходу примерял на себя статус аутсайдера после возвращения из Чемпионшипа. Да, "львы" остались единственной командой текущего сезона АПЛ, которая пока не пропустила в свои ворота ни одного мяча, однако, справедливости ради, испытание топ-клубом подопечные Смита еще не прошли. Вскоре это изменится.

Ливерпуль, как и год назад, заставил своих фанатов понервничать в первом туре, сыграв 4:3 с новичком элитного дивизиона. Если в прошлой кампании то был Норвич, то в этот раз "красным" противостоял Лидс.

Впрочем, даже малейшие сомнения касательно того, что именно команда Юргена Клоппа вновь будет претендовать на комплект золотых наград и в этой кампании, развеялись в следующих двух матчах. Сначала Ливерпуль без особых проблем обыграл Челси (2:0), где большую роль в конечном результате сыграли раннее удаление Андреаса Кристенсена и ошибка Кепы Аррисабалаги, а затем "красным" удалось взять на Энфилде реванш у Арсенала после поражения в поединке за Суперкубок Англии по итогам послематчевой серии пенальти (3:1). Несмотря на вылет из Кубка лиги от того же Арсенала, Ливерпуль по-прежнему представляет собой грозную силу, с которой необходимо считаться всем в английском футболе.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу команды Юргена Клоппа предлагается коэффициент 1,40, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 8,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,90.

Не сыграют: Энгелс, Уэсли, Хитон — Окслейд-Чемберлен, Матип, Цимикас, Тиаго

Под вопросом: ... — Хендерсон