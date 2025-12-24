Англія

Головний тренер Челсі відзначив прогрес свого капітана та його важливість для "синіх" у поточному сезоні.

Керманич лондонського Челсі Енцо Мареска поділився думками щодо виступів та ролі в команді капітана Ріса Джеймса. Італійський фахівець задоволений тим, як захисник проявляє себе не лише на полі, а й у роздягальні.

"Ріс демонструє значний ріст у плані лідерських якостей. Він отримує все більше і більше ігрового часу після повернення, і ми дуже щасливі з цього приводу. Джеймс — один із наших ключових виконавців. Він наш капітан", — сказав Мареска.

У поточному сезоні 26-річний Ріс Джеймс уже встиг взяти участь у 21 матчі в усіх турнірах. На рахунку захисника два забиті м'ячі та п'ять результативних передач.

Вже у суботу, 27 грудня, на Челсі чекає серйозне випробування — домашній поєдинок 18-го туру Прем'єр-ліги проти Астон Вілли. Зустріч на Стемфорд Брідж розпочнеться о 19:30.