Захисник Тоттенгема надіслав особисте повідомлення нападнику.

Центральний захисник Тоттенгема Міккі ван де Вен висловив глибоке співчуття нападнику Ліверпуля Александру Ісаку після інциденту, що стався в останньому матчі між командами.

Шведський форвард, який перейшов до складу червоних минулого літа, отримав перелом гомілки і вже переніс хірургічне втручання.

Спілкуючись із журналістами Sky Sports, нідерландський захисник наголосив, що його дії були спрямовані виключно на блокування удару, а не на завдання шкоди супернику. Ван де Вен підтвердив, що вже зв’язався з Ісаком особисто.

"Я надіслав йому повідомлення, тому що я в жодному разі не хотів травмувати його або завдати болю. Я просто намагався заблокувати удар. Думаю, це був нещасний випадок — його нога невдало приземлилася між моїми ногами. Я побажав йому всього найкращого і сподіваюся побачити його на полі якомога швидше. Він оцінив моє повідомлення і відповів мені", — розповів Міккі.

Попри вибачення гравця, головний тренер Ліверпуля Арне Слот назвав підкат ван де Вена безвідповідальним. За словами Слота, такі дії вдесятеро частіше призводять до травм, ніж до чистого відбору. Наставник мерсисайдців не приховував розчарування, адже Ісак, який встиг забити у тому матчі, тепер пропустить щонайменше кілька місяців.

Натомість керманич шпор Томас Франк став на захист свого підопічного. Він заявив, що Міккі — справжній професіонал, а його намагання завадити голу в підкаті є природним інстинктом будь-якого захисника.

Для Александра Ісака, який лише почав свою історію на Енфілді, ця травма стала серйозним ударом. Попри успішну операцію, тренерський штаб Ліверпуля змушений шукати варіанти заміни своєму зірковому форварду на вирішальну частину сезону.