Англія

Нуну Ешпіріту Санту прагне знову об’єднатися зі своїм колишнім підопічним, щоб врятувати "молотобійців" від вильоту.

Вінгер Фулгема Адама Траоре близький до зміни клубної прописки в межах Лондона. За інформацією видання Daily Mail, у послугах 29-річного іспанця особисто зацікавлений головний тренер Вест Гема Нуну Ешпіріту Санту.

Тренер добре знайомий із можливостями вінгера за спільною роботою у Вулвергемптоні та вже тривалий час наполягає на його трансфері. Оскільки термін дії контракту Траоре з "дачниками" закінчується влітку 2026 року, Вест Гем розраховує підписати гравця на початку січня за зниженою ціною.

Адама Траоре виступає за Фулгем з 2023 року. У поточному сезоні-2025/26 він взяв участь у 16 матчах у всіх турнірах, проте не зміг забити жодного м'яча, маючи у своєму активі лише одну результативну передачу.

Наразі Вест Гем перебуває у зоні вильоту (18 місце), і керівництво клубу бачить у Траоре "іскру", яка здатна оживити атаку команди.

