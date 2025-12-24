Англія

Естеван та Ліам Делап готові вийти на поле.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска поділився оптимістичними новинами щодо кадрової ситуації в команді напередодні важливого протистояння в Прем'єр-лізі проти Астон Вілли.

Після серії вимушених ротацій через травми, склад синіх поповниться одразу кількома важливими виконавцями. Найбільшим сюрпризом стало швидке відновлення нападника Ліама Делапа та бразильського вундеркінда Естевана.

Делап, який травмував плече в матчі проти Борнмута, повернувся до тренувань значно раніше, ніж очікували медики. Естевао, що пропустив останні ігри через м'язову травму, також тренувався в загальній групі цього тижня.

Мареска підтвердив: "Обидва гравці доступні для вибору на суботній матч".

Ще однією важливою новиною стала заява тренера щодо Коула Палмера. Лідер атак Челсі, який останнім часом поступово повертався до гри після травми паху, нарешті готовий відіграти всі 90 хвилин.

Окрім повернення травмованих, до складу повертається Мойзес Кайседо, який відбув дискваліфікацію. Це дозволить Маресці виставити максимально боєздатну середню лінію. Втім, у лазареті залишаються Ромео Лавіа та Леві Колвілл, чиє відновлення затягується.

Гра проти Вілли має принципове значення для лондонців у боротьбі за місце в топ-4, адже команда Бірмінгема зараз демонструє вражаючу переможну серію.

Матч 18 туру АПЛ Челсі — Астон Вілла розпочнеться 27 грудня о 19:30.